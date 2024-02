Raad Tynaarlo ziet zorgplannen kenmerkend pand De Burcht wel zitten

Zorgstudio's

De voltallige raad (vanavond waren er 21 raadsleden aanwezig) kon zich vinden in de plannen, maar gaf het college mee om de zorgen van omwonenden ter harte te nemen. "Dit plan voldoet aan de behoefte in Vries", zei Roelof Rutgers (Leefbaar Tynaarlo). "De vraag naar woonruimte voor senioren neemt alleen maar toe. Hiermee kunnen we senioren zo lang mogelijk in hun eigen dorp laten wonen."