Vluchteling uit Venezuela maakt graven in Assen schoon

Met zelfgekochte of gekregen materialen en schoonmaakmiddelen poetst, schrobt en schraapt Sanchez Guevara elke dag het vuil en zand van de decenniaoude grafzerken. Hij verwijdert groene aanslag en haalt onkruid weg, zodat de graven er weer uitzien alsof ze gisteren geplaatst zijn.

Gevlucht voor regime

Sanchez Guevara vluchtte anderhalf jaar geleden van Venezuela naar Nederland. Zijn thuisland gaat gebukt onder een ernstige inflatie en er heerst een hongersnood. De zittende president Nicolas Maduro is omstreden en na zijn herverkiezing in 2018 gingen honderdduizenden mensen de straat op. Sanchez Guevara deed mee aan een demonstratie tegen de regering en werd daarna aangevallen door onbekende gewapende mannen. "Ze sneden me drie keer in mijn hand en verbrandden mijn arm met een brandend stuk hout. Ze wisten waar ik woonde en konden langskomen en mij lynchen", vertelt de Venezolaan.

Sanchez Guevara besloot Venezuela te ontvluchten en belandde uiteindelijk in het asielzoekerscentrum in Assen. In afwachting op een verblijfsvergunning waarmee hij mag werken, steekt hij zijn armen uit de mouwen op de nabijgelegen begraafplaats. "Ik ben het gewend om te werken en wil graag fit blijven. Op de begraafplaats zag ik dat veel graven niet goed onderhouden zijn. Misschien zijn er geen nabestaanden meer. Ik voel me genoodzaakt om daar iets aan te doen", zo legt Sanchez Guevara uit.

Werken

Vroeger was de Venezolaan kleermaker, "één van de besten", zoals hij zelf zegt. Het liefst zou hij dat werk in Nederland weer oppakken, maar als dat niet kan is werken op de begraafplaats wat hem betreft ook prima. Sanchez Guevara: "Ik wil niet alleen maar nemen, maar juist geven en helpen. Als ze me hier de mogelijkheid geven, dan wil ik erg graag werken."