Heel veel eer en 250.000 euro voor Drents Museum

Landelijke erkenning voor het Drents Museum. De culturele instelling is opgenomen in de BIS 2021-2024, waar de de beste musea per provincie opstaan. Bovendien krijgt het museum de komende vier jaar in totaal een miljoen euro.

"We doen landelijk echt mee", lacht directeur Harry Tupan. "Dit is het keurmerk voor excellente musea. Die titel vind ik eigenlijk nog belangrijker dan het geld wat ermee gemoeid is."

Beste musea

De Basis Inforstructuur Subsidieregeling (BIS) is ooit door de overheid in het leven geroepen voor de voormalige rijksmusea. Die zijn allemaal zelfstandig geworden en nu mogen alle musea in Nederland mee doen. Elke provincie kan zijn belangrijkste museum naar voren schuiven en die wordt vervolgens door de Raad van Cultuur beoordeeld.

Volgens Tupan is het een strenge beoordeling. "Maar samen met vijf andere musea zijn we hier zonder slag of stoot doorheen gekomen. Al enige tijd wist ik dat er iets aan zat te komen. Tijdens de opening van Sprezzatura gaf de minister mij al enkele tips dat ik een plekje op ons sponsorbord moest vrij houden. Toen had ik nog geen idee dat het hier om ging. En ze wilde me ook niet meer vertellen. Maar vandaag hebben we de officiële brief ontvangen."

Teruggeven aan publiek

De 250.000 euro die met de prijs gemoeid is mag niet overal voor gebruikt worden. "Het is niet dat we hier een nieuwe Van Gogh mee kunnen kopen. We moeten het geld eigenlijk teruggeven aan het publiek met publieksactiviteiten. Op dit moment werken we aan een nieuwe collectie-opstelling van onze Drentse stukken, zoals de oudste boot en onze unieke veenlijken. Wij gaan deze met een mondiale blik aanvliegen en willen hiermee mensen in de breedste zin naar ons museum halen. We gaan op zoek naar een nieuwe doelgroep en daar kunnen we dit goed bij gebruiken."