Horeca in Assen wil winterterrassen om hoofd boven water te houden

Het speciale terras op de Kop van de Vaart mag tot 1 november blijven, maar of het in de winter mag? (Rechten: Ronald Obbes)

In Assen is er nu toestemming tot 1 november voor ruimere terrassen. Dat is vorige maand verlengd. Maar omdat de coronamaatregelen voortduren, wil de Asser horeca graag weten of ze de extra terrasruimte de hele winterperiode mogen houden. "Dan kunnen we alvast aan de slag met overkappen en terrasverwarming," schrijft de horeca-afdeling in een brief aan de gemeente.

Handen vol door corona

"Er is nog geen sprake van volledig vrij ondernemerschap. En in de meeste gemeenten is de fysieke ruimte beperkt, waardoor het met de geldende restricties een uitdaging is om een kostendekkende exploitatie te realiseren", stelt de horecabelangenorganisatie. Gevolg is dat horecaondernemers en hun personeel 'iedere dag de handen vol hebben om de bedrijfsvoering coronaproof te voeren en te managen'.

Zolang die restricties er zijn, willen de horecabedrijven de situatie op de terrassen optimaliseren. Om toch zoveel mogelijk klanten en dus geld binnen te halen. "Wij geven de voorkeur aan zoveel mogelijk omzet en minder afhankelijk worden van overheidssteun." De ruime exploitatiemogelijkheden voor terrassen in de winterperiode zijn daarvoor van belang. "Zodat wij gasten op een veilige en verantwoorde manier kunnen blijven ontvangen", aldus de horeca-afdeling Assen.

Coulant met regelgeving

Ze wijzen daarbij ook op het 'consumentenvertrouwen'. "Een groot deel van de gast voelt zich 'veiliger' op het terras. Daarmee geef je ook gehoor aan de behoefte van de gast." De horeca-afdeling vraagt de gemeente snel om duidelijkheid. "We pakken nu nog een paar mooie nazomerdagen mee. Maar de herfst staat op de stoep, en werkzaamheden als overkappen, verwarmen en afschermen kosten tijd."

Horeca Assen doet het verzoek allereerst om de horecabranche in leven te houden en meer leegstand te voorkomen. Ook willen ze de aantrekkelijkheid van Assen vergroten. Het verzoek gaat dan ook verder: of de gemeente coulant wil omgaan met regelgeving omtrent overkappen, afschermen en verwarmen. "Zodat de ondernemers de kans krijgen op enig economisch herstel", aldus de horeca-afdeling.

Andere gemeenten

Volgens de afdeling Assen zal ook Drenthe-breed de vraag worden voorgelegd aan gemeenten, om de ruimere terrassen de hele winter te mogen behouden. In andere plaatsen, bijvoorbeeld Meppel, was ook al toestemming voor verlenging van de terrassen tot 1 november. Maar ook daar wil de horeca dat graag doortrekken tot in de winter.

Verder pleit de horecabelangenclub voor kwijtschelding van de precariorechten, die normaliter voor de terrassen betaald moeten worden. "We zouden voor heel 2020 de precario op nul willen stellen en ook niet te innen zolang de coronabeperkingen voortduren."