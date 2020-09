Provincie gaat gewoon jagen op wilde zwijnen

Dus gaat de provincie jagen op de zwijnen die onlangs in Midden-Drenthe zijn gespot.

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Thea Portharst en GroenLinks-commissielid Erwin van Liempd probeerden via een rondvraag op een snelle manier de discussie over de nul-stand voor wilde zwijnen op te starten. Maar daarvoor zullen ze toch echt de koninklijke weg moeten bewandelen om dit op de agenda van Provinciale Staten te krijgen. En dat gaat dus wel even duren.

Het zou gaan om de eerste groep gevestigde wilde zwijnen in Drenthe. De provincie wil daar graag snel een eind aan maken. In Drenthe is groot wild, zoals het wild zwijn en edelherten, niet welkom. De provincie wil geen groot wild uit angst voor schade aan landbouwgewassen, verkeersonveilige situaties en overdracht van dierziekten.

Voedsel voor de Wolf

Potharst opperde dat wilde zwijnen prima als voedsel kunnen dienen voor een wolf, dus niet afgeschoten hoeven te worden. Uit onderzoek van RTV Drenthe's ROEG! blijkt dat elders wilde zwijnen een goede maaltijd zijn voor wolven, ook de volwassen dieren. Volgens Potharst leidt dat dan ook tot minder aanvallen op schapen door de wolf.

Geen wilde zwijnen

Maar Jumelet was heel resoluut. "We onderzoeken de vestiging van de wolf op de ecologie. We hebben geen nul-stand afgesproken in het Flora en Faunabeleidsplan. "Dat plan gaan we nog wel evalueren vanwege de omgevingsvisie maar het is aan Provinciale Staten om het opnieuw op de agenda te zetten", kapte Jumelet Van Liempd's vraag: "Is de nul-stand echt nog wel nodig?" af.

Ondertussen zijn het momenteel niet de wildbeheerseenheden (jagers) die op de wilde zwijnen schieten maar Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa's), dus jagers van (of in opdracht van) de provincie.

De foto die Alie Sikken maakte met haar tablet van de wilde zwijnen in Midden-Drenthe (Rechten: Alie Sikken)

