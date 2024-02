Om verkeerschaos te voorkomen: patiënten uit Drenthe niet in spitsuren naar UMCG

Patiënten die van buiten de stad Groningen komen, hebben vanaf 22 maart geen afspraken in de spitsuren in het UMCG. Op die manier probeert het ziekenhuis verkeerschaos te voorkomen.

Vanaf 22 maart is er vijf maanden lang ernstige verkeershinder door de werkzaamheden aan de ringweg in Groningen. In die tijd wordt het nieuwe Julianaplein en de verdiepte ligging van de nieuwe zuidelijke ringweg aangesloten op de bestaande wegen. Daardoor zijn er allerlei rijrichtingen dicht, meldt RTV Noord

Om het UMCG bereikbaar te houden, heeft het ziekenhuis gekeken naar wat er anders kan met de afspraken tijdens de ochtend- en avondspits. Besloten is de afspraken van inwoners van de stad Groningen te laten staan, in de verwachting dat zij niet of minder van de ringweg gebruik maken.

Alternatieven voor patiënten uit Drenthe

Andere patiënten, waaronder dus uit Drenthe, krijgen een plek tussen 10.00 en 15.00 uur. Ook is het mogelijk dat ze pas later dit jaar terecht kunnen. Een derde mogelijkheid is dat ze een telefonische afspraak krijgen of via videobellen worden geholpen.