Celstraffen tot 20 jaar geëist in zwembadmoordzaak

Tegen de schoonfamilie van de in 2012 vermoorde Jan Elzinga is in hoger beroep tot 20 jaar cel geëist. Monique en Marcel H. moeten als het aan het Openbaar Ministerie ligt 20 jaar de cel in. Hun moeder Coby van der L. hoorde 17 jaar tegen zich eisen.

De 40-jarige Elzinga werd die zomer voor de poort van het zwembad doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de schoonfamilie daartoe de opdracht heeft gegeven.

Een 59-jarige man uit Kampen heeft volgens het OM het wapen geleverd en hoorde 12 jaar cel eisen. "Hij is een belangrijke schakel in het moordplan", zo zegt de advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep).

"Alle vier de verdachten worden verdacht van medeplegen van uitlokking van de moord", aldus de advocaat-generaal. Het motief voor de moord is volgens het OM nog steeds onduidelijk. De verdachten reageerden onbewogen op de eis. Zij houden vol onschuldig te zijn. Monique H. was vandaag op advies van haar psycholoog niet aanwezig.

Eerdere veroordeling

De toenmalige vriendin van Elzinga, Monique H. (44) uit Hollandscheveld, haar 42-jarige broer Marcel H. uit Nieuw-Roden en hun 62-jarige moeder Coby van der L. uit Roden werden in december 2022 door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar. Ze werden schuldig bevonden aan het uitlokken van de moord. De man uit Kampen kreeg 7 jaar cel opgelegd. Hij leverde het wapen, vonden de rechters in Groningen.

Nieuw onderzoek

De vier werden in juli 2021 opgepakt na een nieuw politieonderzoek in deze moordzaak. In deze zaak zaten op dat moment twee mannen vast, die in 2012 kort na de moord waren opgepakt. Een man uit Zwolle had toegeven dat hij de trekker had overgehaald in opdracht van een man uit Kampen: Willem P. De Zwollenaar kreeg hiervoor vijftien jaar cel opgelegd en P. 20 jaar cel. De Zwollenaar gaf destijds bij de politie aan dat de schoonfamilie achter de moord op Elzinga zou zitten. Omdat er verder geen bewijzen waren, bleef het daarbij.

P. hield zijn mond, tot 2016. In ruil voor een strafkorting kwam de man met een nieuwe verklaring over de betrokkenheid van de schoonfamilie in de moord op Elzinga. Hij ondersteunde die met sms-gesprekken, gevoerd vanuit de gevangenis met Marcel H. Tijdens het strafproces van de vier voor de rechtbank in Groningen in 2022 bleek dat een deel van de sms-berichten waren vervalst. De rechtbank in Groningen zag in het nieuwe politieonderzoek, dat na de nieuwe verklaringen van P. was opgestart, voldoende bewijs voor een veroordeling.

Straf voor liegen

Voor het liegen onder ede kreeg P. vorig jaar in oktober anderhalf jaar cel opgelegd. Volgens de advocaat-generaal leverde dit vonnis geen nieuwe inzichten op. "Dat de berichten vals waren wisten we inmiddels. Het levert geen nieuwe inzichten op, die maken dat er anders naar de verklaringen van P. moet worden gekeken." De advocaat-generaal geeft wel toe dat het onderzoek naar de berichten zorgvuldiger had gemoeten.