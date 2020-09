Corona bij medewerkers Hoeve Boschoord, twee afdelingen in quarantaine

Volgens Cees Baas, hoofd gezondheidsdienst van Trajectum, waar Hoeve Boschoord onder valt, is het virus niet vastgesteld bij cliënten. Hij wil dan ook niet spreken over een uitbraak. De twee besmette personeelsleden zitten thuis in quarantaine.

De cliënten van de twee afdelingen verblijven gedurende de quarantaine op hun eigen afdelingen, zodat ze niet in contact komen met andere cliënten. Cliënten en medewerkers van deze afdelingen worden volgens Baas twee keer per dag gecontroleerd door de gezondheidsdienst. "We verwachten binnen een week alles weer te normaliseren", zegt hij.

Extra vatbaar

Hoeve Boschoord is een behandelkliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. "Vaak hebben zij ook lichamelijke klachten zoals longziekten. Hierdoor zijn ze extra vatbaar voor het coronavirus", legt Baas uit. "Extra alertheid en strikte maatregelen zijn van groot belang."

Op Hoeve Boschoord zijn tot nu toe drie medewerkers besmet geraakt. Het eerste coronageval was in april. Deze medewerker ging eveneens in thuisisolatie.

