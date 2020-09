Kinderdagverblijven kiezen voor commerciële coronatests

In Drenthe zijn 21 kinderdagverblijven aangesloten bij BK en drie bij BMK.

De twee organisaties zeggen dat kinderdagverblijven hun roosters niet meer kunnen vullen wanneer te veel verkouden medewerkers thuis moeten wachten op een test en op de uitslag. "Er rest hun niets anders dan groepen of zelfs hele locaties te sluiten. Dit is waar de branche eerder voor waarschuwde maar wat helaas deze week werkelijkheid is geworden."

BMK en BK hopen dat de Tweede Kamer de branche te hulp schiet. Die stemt morgen over een motie om ook de kinderopvang voorrang te verlenen.

Basis- en middelbare scholen

Basisscholen in Noordenveld en middelbare scholen in Assen namen vorige week al de beslissing om leraren commercieel te laten testen. Voorzitter Marco Out van Veiligheidsregio Drenthe is daar niet blij mee. Hij vreest dat laboratoria in de toekomst vooral labkits beschikbaar stellen aan de hoogste bieder.

