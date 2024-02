Vang de koningin: de vroege jacht op de Aziatische hoornaar

Gek op eiwitten

In België, Frankrijk en Noord-Spanje heeft de Aziatische hoornaar voet aan de grond gekregen. En de afgelopen jaren duikt de soort ook in Nederland op. "Iedereen die met insecten begaan is, is bevreesd voor de Aziatische hoornaar", weet imker Smit. "Deze soort is gek op eiwitten en rooft alles wat er te eten is aan insecten. Daardoor staat onze hele biodiversiteit best wel onder druk."