Provincies mogen sommige PAS-melders ontzien

Provincies zijn niet altijd verplicht om op te treden tegen zogeheten PAS-melders, bedrijven die zonder natuurvergunning zitten en daardoor formeel in overtreding zijn. Tot medio 2025 krijgen ze de ruimte om in sommige gevallen af te zien van handhaving, zo heeft de Raad van State bepaald.

Rechtszaken

De zaken waarin de Raad van State woensdag uitspraak deed, draaiden om drie PAS-melders uit Overijssel en Utrecht: een melkveehouderij in Kampen, een biomassacentrale in Balkbrug en een vleesproducent in IJsselstein. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze geen vergunning hebben voor hun stikstofuitstoot. De provincies wilden daar niet tegen optreden, tot ergernis van milieuorganisatie MOB. Die spande rechtszaken aan om handhaving af te dwingen.