Zonneroute A37 als duurzaam spaarpotje omwonenden: 'Winst moet in omgeving landen'

Wat levert de Drentse Zonneroute de omgeving op? Omwonenden moeten gaan profiteren van de 42 kilometer aan zonnepanelen langs de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens bij Zwartemeer.

De energieopwekkende 'route du soleil' is goed voor 120 hectare, wat weer 176 megawatt aan energie oplevert waarmee 45.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Het kan omwonenden in de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen een leuk sommetje opleveren, zo bleek gisteravond op een bijeenkomst in hotel Van der Valk langs de A37 in Emmen.

Wiebe Hilgen, verbonden aan de energiecoöperatie Nieuw Oranjepoort, lichtte zijn ervaringen toe met zonnepark Oranjepoort. Van deze zonneakker tussen Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp (90.000 panelen) zijn 1500 panelen beschikbaar gesteld aan de inwoners van beide dorpen.

De opbrengst wordt door de coöperatie verkocht aan energieleverancier Greenchoice. "Met aftrek van kosten houden we per keer 15.000 euro over."

Lonkend perspectief

Inmiddels zit er 45.000 euro in de pot. Die opbrengst moet ten goede van de omgeving komen, aldus Hilgen. "We gaan de komende tijd bekijken hoe we dat geld duurzaam kunnen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan opslagcapaciteit voor zonne-energie."

Zo'n constructie kan ook gaan werken voor de Zonneroute A37. Volgens kwartiermaker Maaike Boumans werd met dat doel voor ogen (net als bij de buren in de gemeenten Coevorden en Hoogeveen) een coöperatie opgetuigd: Energiek Emmen.

Meeprofiteerplan

Er kon nog niet veel over het meeprofiteerplan verteld worden. Behalve dat 20 tot 50 procent van de route in lokaal eigendom komt. "Wat wil dat zeggen? Dat de winst na aftrek van kosten in de omgeving landt", legde Bourmans uit aan de ongeveer 100 aanwezigen. "Het geld wordt vervolgens gestoken in duurzame projecten. Zoals muur- of glasisolatie van huizen of warmtescans."

Maar eerst moet er nog een organisatorische boom worden opgezet. Kort samengevat komt dat neer op het oprichten van een energiekoepel door de drie gemeenten. Dit platform ontwikkelt en exploiteert de zonneroute samen met een marktpartij. Onder die paraplu hangen weer de drie gemeentelijke coöperaties, waar dorpen en wijken weer op aan kunnen sluiten.

Overvol netwerk

Overigens duurt het nog wel even voordat de zonneroute er ligt. Zo zijn er nog altijd onzekerheden over de financiële haalbaarheid. Projectmanager Okke van Brandwijk verwacht dat de aanleg pas in 2026 begint. Het is zaak dat tegen die tijd het overvolle elektriciteitsnetwerk is versterkt om alle stroom kwijt te kunnen. Met de komst van twee trafostations bij Hoogeveen en bij Veenoord moet dat probleem zijn verholpen.

Wat betreft de bouwtijd werden er destijds ook verschillende inschattingen gegeven. De klus zou anderhalf jaar in beslag kunnen nemen, maar ook vier jaar.

Bomenkap

In de tussentijd wordt er niet stilgezeten. Komend najaar wordt al gestart met de aanleg van 70 kilometer aan vangrail die om veiligheidsredenen langs de panelen komt te staan.

Het aanzicht van de weg zal ook ingrijpend veranderen. Een groot deel van de bomen langs de weg moet wijken voor de zonnepanelen, aldus Van Brandwijk. Bij Zwartemeer, Oranjedorp en vooral bij knooppunt Holsloot zal dit zichtbaar worden.