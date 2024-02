Beelden laten zien hoe gewapende man Domino's Coevorden berooft, overvaller nog spoorloos

De man die eerder deze maand een Domino's-pizzeria in Coevorden heeft overvallen, is nog altijd op vrije voeten. De politie heeft vandaag beelden van de overval vrijgegeven.

Daarop is te zien hoe de man die avond de pizzeria binnenloopt en bij de balie wacht op een medewerker. Wanneer die medewerker komt, haalt hij een pistool half uit zijn zak. Het is niet duidelijk of het ook om een echt vuurwapen ging.