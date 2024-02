Bedrijf uit Meppel wil twee wooncomplexen bouwen in centrum Hoogeveen

WVG Ontwikkeling uit Meppel wil twee wooncomplexen in het centrum van Hoogeveen bouwen. Op de grens van het Stoekeplein en Park Dwingeland moeten 28 appartementen komen. De afgelopen jaren kon de gemeente Hoogeveen geen geschikte koper vinden voor de grond, nu dus wel.

Via een procedure konden geïnteresseerde partijen zich aanmelden voor de bouw van de woningen. Daarbij kwam WVG ontwikkeling uit Meppel als beste uit de bus. Het bedrijf moet nog wel het ontwerp voor de woningen uitwerken en gesprekken voeren met de buurt.

Daarna kan een vergunning worden aangevraagd. Hoogstwaarschijnlijk zal dat in juli gebeuren schrijft de gemeente Hoogeveen in een brief aan de gemeenteraad.