Kok in de Klas maakt leerlingen enthousiast voor koken en gezond eten

Geen rekensommen, schriftjes op tafel of aardrijkskunde in groep 7 van OBS Bargeres in Emmen vandaag. De kinderen gaan gewapend met een mes, snijplank of koekenpan aan de slag om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Vandaag maken ze Olé Tabouleh.

Veertien leerlingen aan drie verschillende tafels leren vandaag met verse ingrediënten een bulgursalade maken. De snijplanken liggen al klaar, net als de ingrediënten.

Kok in de Klas

De kinderen zijn klaar voor de uitleg van hun meester Joko Potze. Hij heeft ze ingeschreven voor het project Kok in de Klas, waarbij kinderen op verschillende basisscholen enthousiast worden gemaakt om te gaan koken. "Ik merk wel dat we allemaal sneller geneigd zijn om toch wat sneller kant-en-klaar voedsel te nemen en verse producten laten we toch eerder links liggen", legt de meester uit.

"Hoe mooi is het als je de kinderen vanuit het onderwijs ook kunt leren hoe je moet koken, maar ook waar komt je eten vandaan?", zegt Sharon van der Ploeg van Jong Leren Eten, een samenwerking van GGD Drenthe en IVN. Ook zij is betrokken bij dit project.

Minder overgewicht