Mogelijk meer publiek toegestaan in theaters, maar meer is nodig

"Wanneer Nederlandse theaters, filmhuizen en andere cultuurlocaties 50 tot 60 procent zaalbezetting realiseren, kunnen ze net de kosten voor voorstellingen eruit halen. Nu draaien zij forse verliezen, omdat de zalen maximaal 25 procent gevuld mogen worden." Dat schrijf de Raad voor Cultuur in een brief aan minister Van Engelshoven van Cultuur. Volgens de raad kan deze zaalbezetting gerealiseerd worden op plekken waar er minder coronabesmettingen zijn.

Vraagtekens

Saskia Kluwen van Theater Hofpoort in Coevorden moet nog zien of deze nieuwe maatregelen wel doorgaat. "Wij volgen de ontwikkelingen natuurlijk ook. En nu het aantal besmettingen toeneemt, weet ik niet of die versoepeling er wel komt."

Ze zet ook vraagtekens bij de uitwerking van het plan. "Het gaat niet zozeer over procenten. Als die anderhalve meter gehandhaafd moet blijven, houdt het op met de ruimte op een gegeven moment. En daar heb ik nog niets over gehoord."

Andere locatie

Theater Hofpoort heeft zelf een drastische maatregel genomen: verhuizen naar een ander pand. Het theater zat eerst in het gemeentehuis, maar daar passen in coronatijd maar veertig mensen in. Daarom hield het theater de deuren gesloten. In het nieuwe pand, dat bekend staat als de oude machinefabriek, kan Hofpoort tachtig mensen kwijt. Dubbel zoveel als in de raadszaal.

"De raadszaal is ook heel intensief in gebruik momenteel, want het is de grootste ruimte in het gemeentehuis. Alles constant ombouwen van de ene setting naar de andere zou ook ontzettend veel tijd en dus geld kosten. Dus dit is een prachtig alternatief."

Fijnere theaterbeleving

Theater De Nieuwe Kolk in Assen zou behoorlijk geholpen zijn met een versoepeling van de maatregelen. Nu passen er iets meer dan tweehonderd mensen in de grote zaal en als zestig procent van de stoelen bezet mag zijn, dan mogen er 480 mensen in de zaal.

"Het zou ook voor het publiek en voor de beleving van de theatervoorstelling een hele andere dimensie geven omdat je weer met veel mensen in de zaal zit. Dan kan je meer met elkaar delen en heb je veel meer het idee dat je met zijn allen een avond weg bent in plaats van: er zit verderop ook iemand van de voorstelling te genieten", zegt directeur Hanneke Bruggemans.

Niet vaak uitverkocht

Maar zelfs nu maar een kwart van de stoelen beschikbaar is loopt het nog niet storm in de theaters. "We hadden afgelopen vrijdag een uitverkochte zaal. Maar je merkt dat mensen er nog aan moeten wennen dat het weer kan en weer mag. Zo is onze ventilatie tiptop voor elkaar", vertelt Hanneke Bruggemans.

"Wat ik ook landelijk wel hoor van collega's is dat mensen niet ver vooruit boeken. Oktober loopt goed en een deel van november ook. Maar voor december houdt men nog wel een beetje een slag om de arm", merkt ook Kluwen.

Pieter-Bas Rebers van de Tamboer in Hoogeveen gaat zijn theater niet meteen aanpassen. "De setting zoals ik die nu heb houd ik voorlopig zo. Ik maak liever even een pas op de plaats en wacht af hoe het virus zich ontwikkelt. Alles is zo onzeker. We weten niet hoe lang die versoepeling zou gelden, bijvoorbeeld."

Rebers vraagt zich ook af of capaciteitsvergroting het enige is waar aan moet worden gewerkt. "Het vertrouwen van het publiek moeten we terugwinnen. Mensen moeten nog ontdekken hoe goed we het voor elkaar hebben. Publiek kan veilig en verantwoord komen maar dat wordt niet automatisch aangenomen. We moeten onszelf weer op de kaart zetten."