John Franke danste met kanker en is drijvende kracht achter bevolkingsonderzoek

Vandaag is het precies een jaar geleden dat John Franke uit Zuidlaren op 58-jarige leeftijd overleed. Drie jaar lang greep hij allerlei medische studies aan om longkanker de baas te blijven. Ondertussen streed hij ook voor lotgenoten door zich sterk te maken voor een bevolkingsonderzoek naar zijn ziekte.

John Franke 'danste met kanker', zei hij zelf. "Want als je ergens tegen vecht, dan brengt dat negatieve energie. Als je danst met je kanker, heb je positieve energie. Uiteindelijk wint de kanker toch. Dat is nou eenmaal zo."

Franke hoorde je niet klagen, al stak hij zijn ziekte niet onder stoelen of banken. Wie wilde weten hoe het ging, kreeg het hele verhaal. Zonder opsmuk of mooipraterij. "Wel goed, alleen die dikke kop hè", zei hij bijvoorbeeld, wanneer je hem trof bij een raadsvergadering. Want zo lang het kon en zijn gezondheid het toeliet, zette hij zich met hart en ziel in voor Leefbaar Tynaarlo. Zo'n anderhalf week voor zijn overlijden woonde de gedreven politicus nog een vergadering bij.

Eigen schuld

Het weerhield Franke er daarnaast niet van zich in te zetten voor een bevolkingsonderzoek naar longkanker. Want hoewel hij zelf vrij snel na zijn diagnose het bericht kreeg dat hij terminaal was, vond hij dat zijn dood - en die van vele duizenden anderen - te voorkomen was. "Als ik eerder was gescreend, hadden we dit gesprek niet gehad", zei hij eind juli 2022.

Franke had gerookt maar was al acht jaar gestopt toen hij z'n diagnose kreeg. "Eigen schuld dikke bult, dat is wat je nog wel eens hoort", sprak hij destijds. "En dat terwijl twintig procent van de mensen die longkanker krijgen, nooit hebben gerookt. Daarom is een bevolkingsonderzoek nodig, onder rokers én niet-rokers."

Pilot

In zijn laatste jaar op aarde werd het bevolkingsonderzoek eerst een wens, toen een doel en daarna een missie. "Het zou toch mooi zijn dat als ik in mijn kist lig, de eerste deelnemer aan het bevolkingsonderzoek door een scan gaat", zei Franke met enig gevoel voor drama.

In feite is dat gelukt, stelt weduwe Lydia Franke een jaar later vast. "In 2022 is men begonnen met het zoeken naar geschikte deelnemers voor een pilot", zegt zij. "Vlak voor zijn overlijden zijn de eerste mensen door de scan gegaan. Het was heel mooi dat hij dat nog heeft kunnen meemaken."