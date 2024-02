Zeldzame zwarte ree gespot in Oosterhesselen: 'Een bijzondere verschijning'

Vaak zijn ze bruin en zie je ze in een weiland, maar bij Oosterhesselen werd een zwarte ree gezien in een bosje. Een bijzonder natuurverschijnsel, want veel komen de dieren in die kleur niet voor.

"Volgens onze jaarlijkse telling lopen er ongeveer zo'n 110.000 reeën rond in Nederland, ongeveer 2 procent daarvan heeft een zwarte vacht", vertelt Marcel Gademan van Vereniging Het Ree.

Uitzonderlijk fenomeen

De zwarte ree is een uitzonderlijk fenomeen, wat te maken heeft met een genetische mutatie in pigmentverdeling. "Het zwarte gen komt voor in de ree populatie. Daarom kan voortplanting leiden tot een zwarte ree, maar ook een bruine ree", legt Gademan uit.

De zwart gekleurde ree wordt niet door iedereen geliefd. Gademan: "Sommige beheerders willen de oorspronkelijke kleur behouden en vinden dat het zwarte gen niet thuis hoort in de ree. Maar dit is een persoonlijke keuze."

Drentse populatie

De kans is groter dat je de zwarte ree spot in de noordelijke provincies, dan in het zuiden. "De donker gekleurde reeën komen met name voor op de grens van Drenthe en Overijssel", zegt Gademan. Maar de populatie in Nederland breidt zich snel uit. Zo liepen er in 1951 nog 5000 reeën door ons land.

"We doen één keer per jaar een telling, maar een ree is bijna niet zichtbaar, dus we denken dat er veel meer reeën zijn dan dat wij tellen", aldus Gademan. Het aantal zwarte reeën zal niet hoger zijn dan in de statistieken staat. "De zwarte kleur valt meer op, dus die reeën zie je veel sneller dan de bruine."

Steeds meer