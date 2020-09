Café De Kansel verzet zich tegen coronaboete

Volgens de gemeente is het aanvechten van de dwangsom juridisch niet mogelijk. Wel is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de hoogte van de boete. "Het is niet zoals een parkeerboete waarbij je nog kan bewijzen dat je stond in of uit te laden", laat woordvoerder Robert van Vliet van de gemeente Meppel weten. "Dit is goed gedocumenteerd door onze boa's. Het gaat om stelselmatig overtreden van de coronaregels."

'Eerste waarschuwing was niet onterecht'

Het café kreeg in juli al eens een waarschuwing van de gemeente voor het niet handhaven van de coronaregels. "Op 19 juli was zijn laatste waarschuwing", zegt de woordvoerder. "Op 10 september was daar geen verandering in aangebracht. Daarom is de dwangsom opgelegd."

Na de eerste waarschuwing ging Van Oosten in gesprek met burgemeester Richard Korteland en zei de café-eigenaar destijds dat het lastig is om je voor 100 procent aan de regels te moeten houden. "Natuurlijk was die eerste waarschuwing niet helemaal onterecht", zegt Van Oosten. "We hebben onze regels opnieuw moeten uitvinden."

Opnieuw in gesprek

Op zaterdag 5 september kwam er weer controle en is er drie keer gewaarschuwd voor hetzelfde vergrijp. Afgelopen donderdag lag er een brief van de gemeente op de mat bij De Kansel. "Daar schrok ik van", zegt Van Oosten. "Vorige week was hier nog een boa en daar vroeg ik aan of alles goed was en dat was zo. Eerder kwam er zelfs een boa langs die een foto nam en ook toen was het goed."

Volgens Van Oosten is de opgelegde boete 'exorbitant hoog'. Naast het bezwaar zegt Van Oosten ook weer in gesprek te willen met de gemeente. De gemeente laat in een reactie weten dat ze al maanden in gesprek zijn, maar ze staan wel open voor een nieuw gesprek. Van Oosten: "Dan neem ik mijn beelden mee en onze analyse. Die leggen we dan naast hun analyse. Zo kunnen we zien dat er niets fout is gegaan."

Van Oosten vindt het onbegrijpelijk dat de boa's structureel fouten bij hem hebben geconstateerd. "We merken wel dat als wij ons omdraaien dat mensen beginnen te dansen. Daar zeggen we dan ook direct iets van. Net als wanneer mensen bekenden zien bij een ander tafeltje. Daar willen ze dan even praten, maar daarvan zeggen wij direct: 'Sorry jongens, kan niet'. Dan lopen ze ook door. Ik hoop niet dat het juist zo'n momentopname is."

Er zijn inmiddels verschillende doneer-acties opgezet, zowel fysiek bij het café als online.

