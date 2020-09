Seksspeeltjesbedrijf voorlopig door KNVB tegengehouden als sponsor FC Emmen

De KNVB houdt een sponsordeal tussen FC Emmen en het in seksspeeltjes gespecialiseerde EasyToys voorlopig tegen. Volgens de Nederlandse voetbalbond is de potentiële hoofdsponsor van de eredivisieclub in strijd met de reglementen.

Afgelopen zondag speelde FC Emmen het openingsduel van de eredivisie (3-5 verlies tegen VVV) in een blanco shirt. De club aan De Oude Meerdijk is namelijk nog op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor en dacht die gevonden te hebben in EasyToys. Vorige week maandag diende de Drentse club het eerste verzoek bij de KNVB in.

FC Emmen en de KNVB zijn sinds vorige week maandag met elkaar in gesprek over de nieuwe hoofdsponsor. "We zitten op dit moment in de wachtkamer", zegt voorzitter Ronald Lubbers.

'Goede smaak of het fatsoen'

Anders dan de naam misschien doet denken is EasyToys uit Veendam gericht op seksspeeltjes, reden voor de voetbalbond om niet direct akkoord te gaan met de wens van de Drentse club. In artikel 3 van het sponsorreglement van de KNVB staat onder andere dat een sponsor niet in strijd mag zijn "met de goede smaak of het fatsoen".