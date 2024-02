Eindelijk groen licht voor sloop Magista-pand in Roden

In 2018 brandde het Magista-gebouw, aan de rand van Roden, grotendeels af. 6,5 jaar later komt de dag dat het gebouw eindelijk tegen de vlakte gaat dichterbij. Inmiddels is er rondom het gebouw al begonnen met de bosschages.

Gek werd wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) nog niet van de constant terugkerende vragen over het Magista-pand aan het Oosteinde in Roden, maar een doorn in het oog is het hem al jaren. Sinds 2007 staat het gebouw leeg, in 2018 brandde het af. Sindsdien stond het gebouw er maar.

Erfenis

In 2021 leek er schot in de zaak te komen toen de provincie Drenthe een bedrag van 250.000 euro beschikbaar stelde voor de sloop, maar in februari 2022 bleek dat vleermuizen hun intrek in het leegstaande gebouw hadden genomen. Gevolg: de sloop kwam stil te liggen in lijn met de flora- en faunawet van de provincie.

Wethouder Darwinkel erfde het Magista-dossier van oud-partijgenoot Henk Kosters. "We hebben de afgelopen tijd als gemeente proberen te bemiddelen tussen de eigenaar van het pand en de provincie Drenthe", zegt hij. "We hebben nu een akkoord kunnen bereiken, waardoor de sloop door kan gaan."

In mei de sloopkogel

Met stap 1 is maandag begonnen, zegt Darwinkel. "Eerst worden de bosschages rondom het pand verwijderd, zodat er minder snel nieuwe dieren naar het pand komen."

Vervolgens worden de machinekamer en de asbest verwijderd. "Half april worden de laatste dieren die er zitten, weggejaagd", weet Darwinkel. "Daarna wordt het hermetisch afgesloten en vanaf mei gaat de sloopkogel erdoor."

En nu?

Darwinkel spreekt van het 'trekken van een rotte kies'. "We willen het slopen, want het is geen mooie binnenkomst van Roden. Ik ben blij dat er nu eindelijk wat kan gebeuren."