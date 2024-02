Afscheid landschapsbeheerder Erik de Gruijter: 'Toch een beetje mijn kindje'

De Gruijter stelt zich gelijk tot taak met zoveel mogelijk mensen de Drentse identiteit te behouden. "De inrichting van het landschap in Drenthe is anders dan in andere provincies, zo hebben we hier veel eikenbomen en bijzondere houtwallen. Een erf in onze provincie is vaak heel sober, elders veel uitbundiger, die Drentse eigenheid willen we behouden en dat lukt best goed".