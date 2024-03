Vrolijk Pasen? Niet voor ongewenste hanen: 'Het is dweilen met de kraan open'

Tijdens coronatijd een dier aanschaffen, maar na een aantal jaren tot de conclusie komen dat je er geen tijd of moeite meer aan wil besteden. Het dumpen van ongewenste dieren in het wild is een vervelend na-effect van de pandemie, want voor lang niet alle dieren is een plekje. "Hanen zijn problematisch."

Niels Kalkman van de Dierenbescherming hoort en ziet steeds vaker dat dieren in het wild worden gedumpt, met name kippen. "Bij mij in de buurt lopen ook een paar kippen rond. Niemand gaat daarvoor de dierenambulance bellen, ze vinden het ook wel gezellig eigenlijk."

Lawaai

Kalkman licht wel toe dat deze dumpingen voor de dieren zelf niet het beste zijn. "Het is niet ideaal voor een gedomesticeerde kip. In een stedelijk gebied is er wel vaak genoeg eten te vinden, dus ze redden zich wel. Maar we zien het liefst dat er een andere bestemming voor ze wordt gevonden."

Dierenasielen hebben voor veel dieren ruimte, maar het opvangen van met name hanen is lang niet altijd mogelijk. "Deze zijn problematisch vanwege bijvoorbeeld de buren. Er zijn wat gespecialiseerde vogelopvangen, maar niet genoeg en sommige mensen nemen ook niet de moeite om het pluimvee daarheen te brengen."

Extra problemen rond Pasen

In de komende weken verwachten dieropvangen een flinke stijging in de aanvraag voor plaatsing van hanen, vertelt Sandra Beijert van Dierenopvangcentrum Groningen. "Rond Pasen worden wij altijd platgebeld. In deze periode worden heel veel eieren uitgebroed." Ze verwijst hierbij ook naar projecten op sommige scholen, waar rond de paastijd broedmachines in de klas staan die kippeneieren uitbroeden. "En voor hennen lukt het ons vaak wel om een plaats te vinden, maar bij hanen is dit niet het geval."

Ook Beijert zegt dat dit komt door het lawaai dat hanen maken. "Wij hebben wel ruimte om 80 hanen op te vangen, maar ze moeten ook weer weg. En het herplaatsen is, vanwege het lawaai, heel erg moeilijk. Daarom kunnen wij niet altijd alle hanen aannemen die ons worden aangeboden."

Fatale afloop

Bij het Dierenopvangcentrum in Groningen, waar volgens Beijert ook regelmatig dieren uit Drenthe worden geplaatst, werden onlangs zelfs drie hanen illegaal gedumpt. En voor een van de hanen werd dat bijna fataal. "Deze haan werd in een hok met allemaal kippen gedumpt die hem bijna hadden gedood. De andere twee hanen vonden wij terug langs een 80-kilometerweg."

Deze drie hanen hebben nog het geluk gehad dat ze bij Beijert en haar collega's terecht zijn gekomen, maar lang niet alle hanen mogen zich zo gelukkig prijzen, legt ze uit. "Er zijn ook kosten verbonden aan het afzetten van dieren bij het asiel en voor veel mensen is dit gewoon te duur. Mensen rijden dan vaak door om de dieren in de natuur te droppen en ik denk dat het bij hanen heel veel voorkomt dat ze worden geslacht."