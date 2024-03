Recreatie terug op kanaal in Valthermond: 'Volgend jaar kanoën'

Baggeren

Aan vrijwilligers geen gebrek, want het hele dorp komt samen om te helpen met snoeiwerkzaamheden langs het diep. "Snoeien is stap één, pas daarna kan er gebaggerd worden", legt Lanting uit. Dat wordt gedaan door het waterschap, maar dat zal niet voor de zomer zijn. Lanting: "We hopen dat het uitbaggeren in het najaar gaat gebeuren, zodat we volgend jaar in de zomer de eerste kano's zien varen."

De visvereniging is er maar wat blij mee, want de visvangst is momenteel minimaal. "Als het Zuiderdiep weer een fatsoenlijke diepte heeft, dan kunnen we meer vis vangen, maar ook extra vis terugzetten", aldus Jan de Jonge van Hengelsportvereniging Valthermond. De Jonge verheugt zich op het 'nieuwe' Zuiderdiep, hij heeft de hoop dat dan ook de jongeren uit het dorp weer sneller de hengel uitgooien.

Concrete plannen

Project Waterrijk bestaat uit meer plannen. "We gaan een vogelkijkhut aanschaffen, een pluktuin aanleggen en zijn bezig met een podcast", vertelt Schoemakers. Lanting zou ook graag een praam op het water willen plaatsen. "Niet alleen om naar te kijken, maar misschien ook om een klein concert op te geven of als plek waar kunstenaars kunnen exposeren."

Bij het project worden lokale ondernemers nauw betrokken. Zo moet bij Café Old Smuggler van Harm Greven de kano- en supverhuur komen. "Het is voor mij heel belangrijk dat de cultuurhistorische waarde van het diep blijft bestaan. Ik ben hier geboren in Valthermond, dan ken je de geschiedenis en dit wil je behouden."