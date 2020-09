Sportpark WKE'16 op slot na coronabesmettingen

"Bij meerdere leden is het vastgesteld, hoeveel het er zijn is nog niet duidelijk", zegt voorzitter Jannes Wolters. "Het was onverantwoord om niks te doen, en dus hebben we alles afgesloten nu. Er wordt niet getraind en er zijn geen wedstrijden. Dat was een logisch besluit."

Of de besmettingen op de club op elkaar zijn overgedragen of elders zijn opgelopen kan Wolters niet zeggen. "Maar we zijn natuurlijk een kleine gemeenschap, die elkaar ook buiten de club veel ziet", doelt hij op de verwevenheid tussen de club en het woonwagenkamp. "We houden het sportpark nu een weekje dicht en dan kijken we verder."

Tweede besmetting MSC

Ook MSC uit Meppel heeft te kampen met besmettingen onder leden. "Bij een speler van één van de zaterdag recreatie-elftallen is het virus vastgesteld. Zaterdag werd het virus bij een ander MSC-lid ook al vastgesteld", meldt MSC op de clubwebsite.

"De twee besmette MSC'ers spelen niet bij elkaar in het team en zijn ook niet met elkaar in contact geweest. Omdat er wel direct contact is geweest met teamgenoten, zijn deze gisteren op advies van de GGD tot en met komende zondag in thuisquarantaine gegaan. Ook gaat de wedstrijd DESZ 4-MSC 4 komend weekeinde niet door."