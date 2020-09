Djammen: Aphranova, weidse jazz van het platteland

De diepte in, dat is een belangrijk aspect van de muziek van Aphranova volgens de bandleden. "Ik ben begonnen in een rockbandje, maar mijn hart ligt toch echt wel bij jazz en aanverwante muziekstijlen", vertelt frontvrouw Angelique van Os. Ze wordt ondersteund door toetsenist Tony Hoyting en bassist Arthur Buitelaar.

Normaal speelt de band in grotere formatie maar voor de knusse zoldersessie van Djammen is de harde kern, het drietal, aanwezig.

Eddy Vedder

"Het is een beetje een mix van jazzy popsongs met ook wel een funk-vleugje erdoorheen, een beetje soul her en der", vertelt Van Os. Op hun plaat, die begin dit jaar uitkwam, speelt een Noorse saxofonist die ook een bijdrage levert aan de kleur van de muziek. "Daar hoor je dus ook wel Noorse invloeden in terug. Zelfs een tikkeltje folk."

Op de plaat is niet beknibbeld. Naast de Noorse houtblazer is ook The Red Limo String Quartet te horen, dat deel uitmaakte van Eddy Vedders ensemble. "We waren heel blij dat ze met ons mee hebben gespeeld."

Drenthe

De drie stamleden van de band wonen allemaal in Drenthe en niet voor niets. Van Os woont in Assen, Hoyting in Taarlo, waar de band ook repeteert, en Buitelaar op een boerderij in de veenkoloniën. Rust is belangrijk en wellicht ook terug te horen in hun muziek. Dat de band het Drentse land waardeert, blijkt wel uit de ode het het olde landschap: Little River. Een nummer over Drenthe.

Of er de komende tijd meer nummers over het schitterende landschap komen moet blijken. "Ik heb wel een heel leuk project in mijn hoofd", zegt Van Os, maar daar wil ze nog niet te veel over zeggen. Wel wil de band het liefst zo snel mogelijk de podia weer op met hun nieuwste plaat.