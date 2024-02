Minister krijgt gelijk: geen VOG voor rijschoolhouder in Assen na misbruik stiefdochter

Zonder VOG, een verklaring van onbesproken gedrag, mag de man geen rijschool meer runnen en rijlessen geven. Minister Franc Weerwind van rechtsbescherming weigerde in 2021 een nieuwe VOG aan de rijschoolhouder af te geven. Reden: de man is betrokken bij een zedenzaak, waarin hij wordt verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefdochter.

Eerder tikte de rechtbank Noord-Nederland de minister evenwel op de vingers, omdat die een rammelend verhaal zou hebben bij de intrekking van de VOG. De Groningse bestuursrechter vond de intrekking van de VOG te kort door de bocht. De man was destijds immers alleen verdachte en nog lang niet veroordeeld. Bovendien had de strafrechter zijn voorlopige hechtenis van twee maanden geschorst.

Ontucht en misbruik gezag

Toch vond de minister het in het belang van de "bescherming van de maatschappij" om hem het werken als rijschoolleraar onmogelijk te maken. Om die reden vroeg de minister in 2022 aan de Raad van State om met een spoedvoorziening te voorkomen dat hij de man na de Groningse uitspraak alsnog een VOG moest verlenen. De hoogste bestuursrechter schorste de rechtbankuitspraak. De Raad van State deed er vervolgens nog twee jaar over om tot een einduitspraak te komen.

Daarin stelt het bestuursrechtscollege dat minister Weerwind wel degelijk een overtuigend verhaal had om de Assenaar een VOG te weigeren. De Raad stelt in de uitspraak dat er "een serieuze verdenking bestaat van het seksueel binnendringen van het lichaam van een persoon beneden de 16 jaar en ontucht met misbruik van gezag." De Groningse bestuursrechter hechtte volgens de Raad ten onrechte teveel waarde aan schorsing van de voorlopige hechtenis van de man door de strafrechter.

Terecht zorgen

De man had al twee maanden in voorlopige hechtenis gezeten en het OM ging hem dagvaarden. De Raad van State vindt dat de minister zich terecht zorgen maakte dat de man in zijn oude misbruikpatroon zou terugvallen en een risico voor de maatschappij was, zeker in zijn functie als rijinstructeur. De Raad van State vindt het financiële belang van de Assenaar om zijn rijschool door te kunnen laten draaien, en daaruit inkomen te krijgen, veel minder zwaar wegen.