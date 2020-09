Verkeersdoden herdacht met 27 lege stoelen in Emmen: 'Heel confronterend'

"Het is heel confronterend als je de stoelen met de leeftijden en de oorzaak van het ongeval ziet", zegt Yvonne Baas van Veilig Verkeer Nederland. "En vooral als er nabestaanden langskomen. Dat is heel heftig."

'We missen hem verschrikkelijk'

Nabestaanden mochten op eigen gelegenheid langskomen. Een groep vrienden en familie van de verongelukte Kevin Moorman (17) en Jens Kampen (18) kwamen langs. Precies één jaar geleden kwamen de twee vrienden om bij een ongeluk op de Drentse Mondenweg bij Valthermond.

"We missen hem verschrikkelijk", reageert Harm Moorman zichtbaar aangedaan. "Hij was echt mijn maatje. Samen klussen, altijd samen aan het werk. Hij appte me wel twintig keer per dag. Het is zwaar."

De 27 stoelen bij de Grote Kerk in Emmen (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Vlakbij de plek van het ongeluk ligt een monument, daar heeft de familie vandaag ook bloemen neergelegd. "Het is heel mooi dat zij langskwamen", reageert Baas. "Voor hen is dit een heel mooie plek om toch nog een beetje aandacht te schenken aan het leven van Kevin en Jens."

Vrijwilligers gaan het gesprek op straat aan

De hele dag staan vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland bij de 27 stoelen om in gesprek te gaan met passerend publiek. "We merken wel dat mensen met ons het gesprek aangaan. Al bereiken we maar een kleine groep mensen, als we daarmee dit jaar minder verkeersslachtoffers hebben dan die 27 van 2019, dan is dat al beter."

