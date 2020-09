'Toekomst ziekenhuiszorg vraagt om meer dan alleen waardering en bonus'

Bestuurders van Drentse ziekenhuizen vinden het jammer dat het kabinet niet met een structurele loonsverhoging komt in de begroting voor volgend jaar. Dat zeggen ze in een reactie op de Miljoenennota.

Zorgpersoneel krijgt dit jaar een bonus van 500 euro en volgend jaar van 1.000 euro staat in de begroting. "Die bonus is een mooie geste, maar het is ook niet meer dan dat. Ik vind het niet veel en het is jammer dat het geen structurele loonsverhoging is", zegt bestuursvoorzitter Paul van der Wijk van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Hij zegt ook te hopen dat de bonus straks voor iedereen is en niet alleen voor het verpleegkundig personeel. "We hebben het met zijn allen gedaan, dus ook de schoonmakers en de technische dienst."

Bestuursvoorzitter Paula Nelissen van de Treant Zorggroep vindt het een beetje pijn doen dat zorgpersoneel niet structureel meer loon krijgt. "Ze verdienen een loonsverhoging van 10 tot 20 procent. Maar het is belangrijker dat we mensen aan het werk houden."

"Stel dat je 10 procent loonsverhoging geeft. We gaan wel een economische crisis tegemoet. Je kunt het geld maar een keer uitgeven. Dus als daardoor op andere plekken werkeloosheid ontstaat, zou ik dat heel schrijnend vinden. Ik heb liever meer mensen aan het werk met wat minder salaris, dan minder mensen aan het werk met een hoger salaris", zegt Nelissen.

Betere doorgroei personeel

Het kabinet trekt structureel 130 miljoen euro uit om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Dat geld is onder meer voor het verminderen van de werkdruk en het bieden van een beter loopbaanperspectief voor zorgpersoneel. Dat vindt Van der Wijk goed nieuws. "Opleiden is een van de hoofdtaken voor de komende jaren om mensen te boeien en te binden."

Ook Nelissen is blij dat het kabinet oog heeft voor het belang van het opleiden van zorgmedewerkers. "We zijn sowieso blij met de aandacht voor het zorgpersoneel in de Miljoenennota. Dat verdienen ze. Ze voelen zich vaak minder gewaardeerd en erkenning is belangrijk."

Meer vernieuwing

De regering trekt komend jaar ook geld uit voor innovatie en zorg op afstand. "We zijn al heel actief met beeldbellen en ook met e-health, waarbij mensen vragen kunnen stellen aan verpleegkundigen via apps. Maar dat moeten we zeker doorontwikkelen, want daar is kwaliteitswinst mee te behalen. Je verleent de juiste zorg op de juiste plek. Je kunt mensen thuis monitoren. Dat is prettiger voor mensen en efficiënter", zegt Van der Wijk daarover.

Nelissen denkt dat digitalisering het werk kan verlichten. "Ik geloof dat daar nog veel winst is te behalen, zoals werken met sensoren en zorg verlenen via de smartphone." Ze pleit voor ruimte om dingen uit te proberen. "Als Treant zouden we het fijn vinden als we kunnen leren door te doen. Minder pakken papier en vergaderen. Dat is goed voor de patiënt en de portemonnee. Nu krijgen we vaak te horen dat het niet kan en niet mag. Ik vind dat de overheid in de actieve vooruit-stand moet komen en niet moet mitsen en maren."

Samenwerking nodig

Minder administratie noemde de Koning Willem-Alexander ook in de troonrede als doel voor de zorg komend jaar. "Dat horen we al heel lang", stelt Nelissen. Ook Van der Wijk is daar wat sceptisch over. "Mijn medewerkers zijn nu heel veel tijd kwijt aan ingewikkelde berekeningen om te bepalen hoeveel we kwijt zijn aan Covid-19."

Volgens Nelissen zal samenwerking het mantra zijn om de zorg in de toekomst te regelen. "Maar dat doen we in Drenthe al heel goed. Daarin lopen we voorop. Daar kunnen we trots op zijn." Wel denkt ze dat de zorg nog kan leren van bijvoorbeeld het bedrijfsleven omdat ontwikkelen daar heel anders gaat.

Van der Wijk miste in de Miljoenennota geld voor onderzoek naar het voorkomen van dingen als corona. "Ik pleit voor onderzoek naar antivirusmiddelen en antibioticaresistentie."

