Directeur EasyToys: De KNVB gunde ons de mond niet eens

Ondernemer Eric Idema van EasyToys is zwaar teleurgesteld in de KNVB (Rechten: RTV Drenthe)

Directeur Eric Idema van EasyToys is uiterst teleurgesteld dat de KNVB de sponsordeal tussen zijn bedrijf en FC Emmen tegenhoudt. In artikel 3 van het sponsorreglement van de voetbalbond staat onder andere dat een sponsor niet in strijd mag zijn "met de goede smaak of het fatsoen". "Die reglementen zijn niet meer van deze tijd", aldus Idema.

Wat Idema het meest heeft gestoord is dat de KNVB niet één keer met hem in gesprek wilde. "Ik had genoeg argumenten om de KNVB in te laten zien dat de deal er één zou zijn uit goed fatsoen. Kijk ik heb een gezond bedrijf, waar met heel veel mensen keihard wordt gewerkt. We draaien een omzet van 60 miljoen en hebben 200 mensen in dienst. Ik wilde dolgraag iets betekenen voor een club waar ik gevoel bij heb, ik ben zelf Emmenaar."

Taboe

Idema vervolgt: "Ik ben getoetst door banken en door de overheid en de KNVB steekt er vervolgens een stokje voor. Dat is heel moeilijk te rijmen. Ja, het schijnt dat het bedrijf gelinkt kán worden aan de seksindustrie. Daar is helemaal geen sprake van. We werken zelfs samen met seksuologen en zijn betrokken bij maatschappelijke projecten. Kennelijk rust er nog steeds een taboe op het onderwerp 'seks'. Daar wil bijna iedereen vanaf, maar de KNVB dus niet."

Dat de sponsordeal aanstootgevend zou zijn voor jeugd is volgens Idema ook onzin. "We wilden ook helemaal niet zichtbaar zijn op de shirts van de jeugd. Daar lieten we juist ruimte voor goede doelen."

Of de Drentse club en EasyToys nog vervolgstappen zullen ondernemen tegen de beslissing van de KNVB is nog niet duidelijk. "Duidelijk is wel dat ik nu al heel veel telefoontjes en berichten heb ontvangen van juristen die ons dolgraag bij willen staan mochten we dat traject gaan volgen."

