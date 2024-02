Bouwplannen Beilen onder de loep: wat betekent dit voor Alting en Smalbroek?

Het plan om de woonwijken van Beilen uit te breiden richting Smalbroek en Alting is volgens de gemeente Midden-Drenthe de enige kansrijke optie om snel tot meer woningen te komen. Dat hebben bewoners van de gemeente vanavond bij een bijeenkomst te horen gekregen. Maar nog voordat het onderzoek is afgerond, dreigt het al tot een rechtszaak te komen.

Bewoners in Alting en Smalbroek dachten tot voorkort dat ze veilig waren voor grootschalige woningbouw. Ze wonen immers in een beschermd waterwingebied, een rustige plattelandsomgeving en een beekdallandschap met natte, grillige bouwgrond. Maar juist daar maakte de gemeente in september bekend nieuwe huizen te willen bouwen.

Dat kan de gemeente doen via de Wet Voorkeursrecht Gemeente. Dan heeft de gemeente het recht op de eerste koop als iemand naar verloop van tijd van zijn grond of huis af wil. Op de kavels staan nu huizen, stallen en onder andere ook een zorgboerderij.

Rechtszaak

Een middel wat niet vaak wordt gebruikt. Dus wilde bewoner Hans Bos uit Smalbroek meer te weten komen. Hij probeerde in contact te komen met de gemeente, deed later een beroep op de Wet Open Overheid (WOO). Maar de gemeente Midden-Drenthe haalde de eerste en de tweede termijn niet. Uiteindelijk leidde dat tot een ingebrekenstelling en loopt er nu een rechtszaak. Bos: "Sinds september krijgen we geen antwoord op onze vragen en onderbouwing."

Volgens wethouder Rieja Raven van de gemeente Midden-Drenthe kon de gemeente niet direct met alle informatie komen. Dan zouden namelijk speculanten de gemeente voor de voeten kunnen lopen, bewoners de hoofdprijs kunnen vragen voor hun kavel en ook koopt de gemeente nu tijd om een onderzoek te doen. "Ik heb er begrip voor dat mensen zich overvallen voelen en teleurgesteld zijn, want het is nogal wat: de WVG ligt op mijn huis", legt Raven uit. "Maar die WVG betekent niet dat mensen het nu hoeven te verkopen."

Pas net begonnen

Volgens Raven moet het voorstel nog door de raad en is de gemeente pas net met het project begonnen. Het verkennend onderzoek is dan vanavond wel in de vorm van schetsen en ideeën gepresenteerd, maar de gemeente weet heel veel ook nog niet. "We gaan nu eerst onderzoeken of het überhaupt haalbaar is om woningbouw te plegen in deze gebieden."