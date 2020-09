Raadslid Henk Bolk uit 2e Exloërmond overleden

Gemeenteraadslid Henk Bolk uit 2e Exloërmond is overleden. Hij zat sinds 2014 in de gemeenteraad voor Gemeentebelangen Borger-Odoorn.

Henk Bolk was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij overleed op 68-jarige leeftijd.

Windmolens en voetbal

Gemeentebelangen omschrijft Bolk als 'beminnelijk en betrokken mens'. Voor de partij beet hij zich vast in het windmolendossier in het Mondengebied en was hij fractiesecretaris. Op politiek vlak zette hij zich ook buiten de gemeentegrenzen in, hij was bestuurslid van de provinciale vereniging Sterk Lokaal.

Naast betrokkenheid bij de politiek, was Bolk ook als vrijwilliger actief in zijn woonplaats 2e Exloërmond. Zo was hij 40 jaar actief bij voetbalvereniging TEVV, hij was er onder andere voorzitter. Daarvoor kreeg hij de erepenning van de club en van de KNVB.