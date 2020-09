Ronald Lubbers: 'Eigenlijk zegt de KNVB dat wij onfatsoenlijk hebben gehandeld'

"Volgens de KNVB is de sponsordeal in strijd met de goede smaak of het fatsoen, waarmee de bond in feite zegt dat ook wij als bedrijf onfatsoenlijk hebben gehandeld en dat is wel tegen het zere been", aldus Lubbers.

De meest beoefende bezigheid in de wereld kan je toch niet scharen onder seksindustrie. Dat zou betekenen dat in de helft van de slaapkamers sprake is van seksindustrie." Ronald Lubbers, bestuursvoorzitter van FC Emmen over het besluit van de KNVB om de sponsordeal met EasyToys af te keuren

"Natuurlijk gaat het om veel geld en baal ik enorm als de hoofdsponsordeal afketst, maar ik ben eerlijk gezegd meer verbolgen over de argumentatie van de KNVB. Volgens de commissie van de bond kan de link gemaakt worden met de seksindustrie. We praten hier over een keurig bedrijf dat seksspeeltjes levert aan particulieren in binnen-en buitenland. Een bedrijf dat alles goed voor elkaar heeft en zich heel maatschappelijk opstelt. Bovendien hebben we het hier over de meest beoefende bezigheid ter wereld. Het zou betekenen dat in de helft van alle slaapkamers sprake is van seksindustrie."

De KNVB hield ook sterk rekening met het feit dat het voetbal voor jong tot oud toegankelijk is en moet zijn, maar ook daar was volgens Lubbers een waterdicht plan voor. "Onze jeugd zou helemaal niet spelen in een shirt met deze sponsor. In samenspraak met EasyToys zou er namelijk ruimte komen voor goede doelen. Ook hadden we qua merchandising, richting de jeugd, alles goed voor elkaar."

"Ethisch gezien is het nauwelijks te begrijpen. Sponsoruitingen in een stadion, zoals boarding, mogen wel worden voorzien van seksgerelateerde bedrijven. Sterker nog, in sommige stadions staan uitingen van ondernemingen die veel dichterbij de seksindustrie komen. Dat mag dus wel."

We hadden goedkeuring van de Reclame Code Commissie en ook verschillende toonaangevende marketingbureaus zagen geen problemen" Ronald Lubbers, bestuursvoorzitter FC Emmen

Lubbers vraagt zich hardop af waarom de KNVB wel toestaat dat TOTO als sponsor op een voetbalshirt mag prijken. "Volgens mij kan gokken leiden tot verslaving en uiteindelijk tot veel grotere problemen. Bovendien hadden we goedkeuring van de Reclame Code Commissie en ook verschillende toonaangevende marketingbureaus, aan wie we deze deal hebben voorgelegd, zagen geen belemmeringen. Maar helaas, de mensen in Zeist wel."

Ondanks dat de shirts met het logo van EasyToys al gedrukt zijn, is het dus maar de vraag of ze ooit daadwerkelijk gedragen gaan worden. Lubbers is in ieder geval strijdbaar: "We laten het hier niet bij zitten."

