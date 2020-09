VAM-berg komend weekend overspoeld met mountainbikers

De 3-Nations-Cup is komend weekend te gast op de VAM-berg in Wijster. Het is een serie wedstrijden voor mountainbikers uit België, Duitsland en Nederland. Het moet qua niveau de kloof dichten tussen de nationale competities in de verschillende landen en de prestigieuze wereldbekerwedstrijden.

Het gaat om het onderdeel cross country. In tegenstelling tot de marathon is deze wedstrijd een stuk technischer en korter. "We lussen wat segmenten van de bestaande mountainbikeroute op de VAM op een andere manier aan elkaar", zegt organisator Alex Schuttert. "Het wordt een parcours van ongeveer een kwartier. Het is afhankelijk van de leeftijdscategorie hoe vaak het rondje gereden moet worden."

Normaal is de 3-Nations-Cup een competitie over acht of negen wedstrijden. Maar vanwege corona zijn er dit jaar nog maar drie van over. Na het Belgische Beringen en Spaarnwoude vormt Wijster dit weekend de ontknoping. Het is de laatste wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap en voor de eerste World Cup van dit seizoen.

Landelijke jeugdcompetitie

Voorafgaand aan de 3-Nations-Cup is het de beurt aan de landelijke jeugdcompetitie. "Omdat we toch alles al in de steigers zetten en omdat er zoveel is afgelast dit jaar kunnen we beide evenementen mooi combineren", verklaart Schuttert. "We krijgen hulp van wielervereniging De Peddelaars uit Hoogeveen. Alle jeugdcategorieën komen aan de start in Wijster."

In verband met corona mag elke deelnemer maar één begeleider meenemen naar de wedstrijd. Publiek is niet welkom. Er hebben zich inmiddels 275 jeugd-mtb'ers aangemeld in de leeftijd van 7 tot en met 15 jaar. Voor de 3-Nations-Cup (vanaf 17 jaar) zijn ongeveer hetzelfde aantal aanmeldingen.

Funklasse

De inschrijving voor de wedstrijden is gesloten. Wel kunnen deelnemers aan de funklasse zich nog tot een uur voor de wedstrijd inschrijven. Zij rijden zondag vanaf 16.30 uur een wedstrijd over een uur.