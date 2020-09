Miljoenen van provincie om woonproblemen op te lossen

De provincie Drenthe heeft samen met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen de Drentse Woonagenda 'Toekomstbestendig Woningen in Drenthe' opgesteld. Met 2 miljoen van de provincie om woonproblemen in de vier grote steden op te lossen. En 2 miljoen om andere woonproblemen op te lossen.

Met dat geld moeten financiers gelokt worden om samen de grote problemen op de Drentse woningmarkt op te lossen. Want al is het hier geen Randstad, problemen op de woningmarkt zijn er genoeg.

Gedeputeerde Hans Kuipers van wonen: "Iedereen kent wel mensen die niet aan een huurwoning of koophuis kunnen komen, vaak zijn het starters of jongeren. Of mensen met een kleine woning die iets groter willen met een tuintje erbij. Het lukt ze niet want er zijn te weinig huurwoningen en de koophuizenprijzen zijn zo hoog dat starters of mensen met een kleine portemonnee het niet kunnen kopen."

Bouwen: ja, maar niet overal

"Er moet worden bijgebouwd. Zoals in Kloosterveen bij Assen en Nieuwveense Landen bij Meppel", vervolgt Kuipers. "Maar er zijn ook kleinere locaties in Drenthe waar gebouwd moet gaan worden. En natuurlijk bij grote steden als Groningen en Zwolle. We kunnen op veel plekken in Drenthe niet een stuk aan een dorp plakken."

Grote verduurzamingsopgave

Daarnaast moeten veel Drentse woningen worden verduurzaamd. Zowel koop als huur, en dat is lastig. Woningcorporaties hebben in het verleden veel huurwoningen verkocht en daar zit een fors probleem: in rijtjeshuizen zitten nu vaak huur en koop door elkaar. Dat is lastig als een woningblok gerenoveerd moet worden. Vaak zijn de koopwoningen ooit gekocht door mensen met een kleine portemonnee en hebben ze de koop wel maar groot onderhoud of verduurzaming niet kunnen betalen. "Woningcorporaties zouden bijvoorbeeld ook de renovatie van de koopwoningen in zo'n blok kunnen voorfinancieren zodat iedereen toch mee kan", zegt Kuipers.

En dan zijn er nog krimpgebieden waar juist te veel huurwoningen zijn. En ook daar zijn mixen van koop en huur door elkaar in rijtjesblokken. Bijvoorbeeld in de Veenkoloniën. Kuipers beseft dat het een hele opgave is.

Jongeren en starters dubbel de klos

En dan is er ook nog het fenomeen dat investeerders koopwoningen uit de markt halen om ze vervolgens weer te verhuren. Daardoor worden starters dubbel getroffen: de relatief betaalbare koopwoning is dan weg en als je hem particulier wilt huren betaal je een hogere huurprijs dan bij een woningcorporatie. Kuipers: "Ik ben in ieder geval blij dat het kabinet de komende vijf jaar geen overdrachtsbelasting wil hebben van starters dus voor hen wordt het iets makkelijker om een woning te kopen."

Sloop de verhuurdersheffing voor woningcorporaties

"Bij de woningbouwcorporaties komt een korting op de verhuurdersheffing die ze aan het Rijk moeten betalen. En ik hoop dat dit het begin van het einde is voor de verhuurdersheffing, zodat woningcorporaties dat geld wat ze nota bene van huurders krijgen niet aan de schatkist hoeven af te dragen, maar kunnen steken in verbeteren van huurwoningen en bouwen van nieuwe huizen", besluit de gedeputeerde.