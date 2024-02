Burgerwacht stuit in toenemende mate op buitenslapers in Ter Apel

Leden van de burgerwacht in Ter Apel hebben de afgelopen weken meerdere buiten slapende asielzoekers in het dorp teruggebracht naar het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel. Dat meldt RTV Noord . Om verschillende redenen sliepen zij in en rondom het centrum van het dorp. De leden van de burgerwacht zijn daar klaar mee: "Dat is niet volgens de afspraak".

Midden in de nacht verzamelt de burgerwacht zich, iemand heeft een 'buitenslaper' gespot. Hij ligt op winkelwagenkarretjes op het Marktplein in Ter Apel. "Dat hoort hier niet. Dat moet binnen bij het COA blijven", zegt Harry Siemers. Hij is één van de leden van de burgerwacht. Met z'n tienen lopen ze met een zaklamp in de hand af op de asielzoeker, die op de winkelwagentjes ligt. "Hallo, hoe gaat het met je? Waarom slaap je hier?", vraagt Willeke Vroom van de burgerwacht.

Meerdere buitenslapers in het winkelcentrum

Het is niet voor het eerst in korte tijd dat dit gebeurt. Eerder werden ook slapende asielzoekers aangetroffen in een beschutte slaapplek bij het openbaar toilet op het Marktplein in het winkelcentrum. "Dit kan niet. Het is niet veilig voor de mensen en niet veilig voor de dorpsbewoners", zegt Vroom. Ook Edis Vukalic, een ander lid van de burgerwacht, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. Zowel voor de asielzoekers als voor de inwoners. "Vorige week was het carnaval. Toen liepen er heel veel mensen door Ter Apel die een borreltje op hadden. En dan is het buiten slapen in het dorp gewoon niet veilig voor de asielzoekers", vertelt hij.

Bovendien druist het volgens de burgerwacht in tegen alle afspraken, die gemaakt zijn met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Beloofd zou zijn dat er geen mensen op straat slapen in het dorp. Zo mag het COA mensen die worden opgevangen, niet buiten de poort zetten als ze bijvoorbeeld vervelend zijn.

Sentiment in Ter Apel verhardt

De situatie in het dorp verhardt, zo werd al duidelijk tijdens de crisis in 2022. Toen grote groepen asielzoekers voor de poort lagen, waren er omwonenden die bewust in de nacht gingen toeteren om de asielzoekers wakker te houden of met eieren gooiden.

Vukalic is bang dat jongeren in het dorp hetzelfde gaan doen met buitenslapers. "Ik heb wel gezien dat ze zich aan het verzamelen waren om een asielzoeker lastig te vallen, maar dat is nog niet gebeurd. Dat komt ook omdat we er snel bij zijn en we ze dan op tijd terugbrengen naar het COA", vertelt hij. Daarbij herhaalt de burgerwacht elke keer wat de afspraken zijn omtrent buitenslapers.

COA: 'We zetten niemand buiten als ze hier opvang hebben'

Het COA meldt dat niemand buiten de poort wordt gezet als ze recht hebben op asielopvang. Ook niet als diegene vervelend is of dingen doet die niet mogen. "Het verwijderen uit de opvang is geen strafmaatregel die we kunnen opleggen", laat een woordvoerder weten. Wel komt het voor dat mensen aankloppen bij het aanmeldcentrum waar dan blijkt dat ze geen recht hebben op opvang of ergens anders in Nederland al een plek hebben. Deze groep wordt geweigerd.

Deze mensen worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verzocht Ter Apel te verlaten. "Wij geven ze dan een kaartje om te reizen. Dat gebeurt vaak in afstemming met marechaussee en politie. Ook melden we het aan de gemeente", licht een IND-woordvoerder toe. De betrokken organisaties houden vervolgens in de gaten of ze Ter Apel daadwerkelijk verlaten.

'Dit moet men overlaten aan de instanties'

Volgens de gemeente is het buitenslapen 'geen fenomeen dat erg vaak voor komt'. Daarbij wordt erop gewezen dat het zelden voorkomt dat handhavers buiten slapende asielzoekers aantreffen.