Variatie in de beekbodem gemeten met radioactiviteit

Waterschap Hunze en Aa's verhoogde drie jaar geleden de bodem van drie Drentse diepjes in een poging de natuur in en rondom de beek te verbeteren en de beekdalen te benutten voor wateropvang. Er is zo'n 40 centimeter zand met houtmateriaal ingebracht.

Een van die diepjes is het Anlooërdiepje. Het idee was dat het zand zich op natuurlijke wijze zou verspreiden in de beek. Dat wordt nu onderzocht door de radioactiviteit in de beekbodem te meten.

Onder water

"We meten hele kleine beetjes straling met een onderwaterapparaat", legt bodemonderzoeker Wouter Rooke uit. "We doen dat met een gamma-spectrometer die hele kleine beetjes van nature aanwezige straling meet die uitgezonden wordt door de bodem." De meting maakt deel uit van het programma waarin de ontwikkelingen in het Anlooërdiepje worden gevolgd. De bodemverhoging is onderdeel van het Natura 2000-beleid.

Behoud van variatie

"Van nature hebben beken dieptes en ondieptes", vertelt Peter Paul Schollema, ecoloog waterschap Hunze en Aa's. "Als ergens een boom staat, zie je vaak een diepe kom in de buitenbocht met allemaal vissen. In de binnenbocht is het veel ondieper en slibrijker."

"Dat mozaïek van verschillende habitats zoals we dat noemen, die variatie tussen zand, slib en hout, zorgt ervoor dat er veel verschillende beestjes en planten kunnen leven in zo'n systeem. Na het inbrengen van dat zandmateriaal controleren we met deze metingen of die variatie tussen dieptes en ondieptes in stand is gebleven."