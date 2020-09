Stelling: Seksspeeltjeswinkel op voetbalshirt moet kunnen

De KNVB staat een sponsordeal tussen FC Emmen en het in seksspeeltjes gespecialiseerde EasyToys niet toe. Volgens de Nederlandse voetbalbond "is het niet gepast om op wedstrijdkleding sponsoruitingen te tonen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie".

De bestuursvoorzitter van FC Emmen, Ronald Lubbers, is verbijsterd over de mededeling van de KNVB. Volgens hem is een winkel in seksspeeltjes nauwelijks onderdeel van de seksindustrie te noemen.

"We praten hier over een keurig bedrijf dat seksspeeltjes levert aan particulieren in binnen-en buitenland. Een bedrijf dat alles goed voor elkaar heeft en zich heel maatschappelijk opstelt. Bovendien hebben we het hier over de meest beoefende bezigheid ter wereld. Het zou betekenen dat in de helft van alle slaapkamers sprake is van seksindustrie", aldus Lubbers.

Niet van deze tijd

Ook de directeur van EasyToys is uiterst teleurgesteld in het afketsen van de sponsordeal. "Die reglementen zijn niet meer van deze tijd", aldus directeur Eric Idema. "Ik had genoeg argumenten om de KNVB in te laten zien dat de deal er één zou zijn uit goed fatsoen. Ik heb een gezond bedrijf, waar met heel veel mensen keihard wordt gewerkt. We draaien een omzet van 60 miljoen en hebben 200 mensen in dienst. Ik wilde dolgraag iets betekenen voor een club waar ik een gevoel bij heb, ik ben zelf een geboren Emmenaar."

Bestuursvoorzitter Lubbers wil het er in ieder geval niet bij laten zitten en bekijkt welke stappen hij kan nemen tegen het besluit van de KNVB.

Stelling

