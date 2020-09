Corona zet streep door carnaval in Drenthe

In Drenthe wordt volgend jaar geen carnaval gevierd. De gemeente Emmen heeft in samenspraak met de carnavalsverenigingen besloten alle activiteiten die bij het feest horen, af te gelasten. Daarmee verdwijnen alle geplande carnavalsactiviteiten voor volgend jaar.

Eerder werd al besloten dat carnaval in Assen en Zuidlaren geen doorgang kon vinden in 2021. Nu komen daar Zwartemeer, Barger-Oosterveld, Barger-Compascuum, Emmer-Compascuum en Weiteveen bij.

Grote tegenzin

Burgemeester Eric van Oosterhout vindt het doorgaan van carnaval in coronatijd niet verantwoord. ''Maar we doen het met grote tegenzin, want carnaval wordt altijd groots gevierd in Zuidoost-Drenthe."

Na overleg met de carnavalsverenigingen werd al snel duidelijk dat het geen zin had. ''Carnaval in een andere vorm is of niet verantwoord, of doet afbreuk aan het feest. Carnaval op anderhalve meter is geen carnaval.''

Mogelijk zomercarnaval

De burgemeester prijst de verantwoordelijkheid die de carnavalsverenigingen neemt. ''Ik wil ze een compliment geven. Ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vinden de gezondheid van hun vrijwilligers en bezoekers het allerbelangrijkste".

Mogelijk komt er volgend jaar nog een zomereditie van het carnavalsfeest.