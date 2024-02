Gemeente pakt Hoogeveense Vaart niet aan

Verkeer kan elkaar passeren

"We hebben inderdaad twee incidenten gezien. Als we terugkijken, zien we op deze plaats in de afgelopen 10 jaar geen afwijkingen. De weg voldoet, met zes meter breedte, aan de richtlijnen, ook zwaar verkeer kan elkaar hierop passeren", laat de gemeente weten. "Wel is het zo, in het algemeen, dat de bermen verzadigd zijn door het vele water van de afgelopen periode. Als je dan in de berm geraakt, is dat extra riskant."