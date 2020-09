Archeoloog Piet Kooi (77) overleden: 'Hij was een regionale grootheid'

Archeoloog Piet Kooi (links) in 2011 (Rechten: Jannes Klaassen)

Archeoloog Piet Kooi is overleden op 77-jarige leeftijd. Kooi was gespecialiseerd in de IJzer- en Bronstijd en heeft veel opgravingen gedaan in Drenthe. Kooi was verbonden aan het Biologisch Archeologisch Instituut in Groningen, waar hij in 2008 met pensioen ging.

Piet Kooi was van 1983 tot 1986 gedetacheerd bij het Drents Museum als provinciaal archeoloog. Wijnand van der Sanden volgde hem daar in 1987 op. Van der Sanden heeft Kooi goed gekend. "Ik ben daar door hem ingewerkt" zegt hij. "En toen ik in 1976 aan mijn studie begon en als bleu studentje voor het eerst aanbelde bij het archeologisch instituut deed Kooi de deur open. Ik heb nog colleges bij hem gevolgd."

Peelo

Volgens Van der Sanden mag Piet Kooi rustig een regionale grootheid worden genoemd. Hij deed in Drenthe veel onderzoek naar Drentse nederzettingen. Vanaf 1977 deed hij twintig jaar onderzoek in het buurtschap Peelo. "Daar heeft hij lang gegraven" , zegt Van der Sanden. "Hij heeft de hele voorgeschiedenis van Peelo vanaf de IJzertijd tot nu kunnen documenteren en vastleggen, hoe Peelo in de loop van de eeuwen op z'n huidige plek terecht is gekomen."

Kooi toonde aan dat de nederzetting was bewoond van de prehistorie tot de moderne tijd, aldus Van der Sanden. "Kooi heeft daar onder meer huisplattegronden, bijgebouwen en waterputten aangetroffen. Zo'n dorp blijft niet op dezelfde plek liggen, maar de huizen vervallen en worden verderop opgebouwd. Zo zwerft zo'n gemeenschap over een bepaald gebied. En dat heeft hij bijvoorbeeld in Peelo heel goed aangetoond. Maar ook op andere plaatsen zoals Borger, Dalen en Noordbarge."

Boerderijen

Kooi ontdekte onder andere in Dalen ook plattegronden van langgerekte boerderijen. "Hij stelde vast dat er verbouwingen aan die boerderij hadden plaatsgevonden. De stal die vast zat aan zo'n boerderij raakte sneller in verval dan het woongedeelte. Als zo'n stal niet meer te gebruiken was werd aan de andere kant van het woongedeelte een nieuwe stal gebouwd."

Urnenvelden

Kooi promoveerde op Drentse urnenvelden uit de periode 1200-500 voor Christus. "Ook daar heeft hij een belangrijke bijdrage aan geleverd", zegt Van der Sanden. "Hij deed onderzoek naar grafvelden en het cremeren van doden. Onder meer bij Havelte. De resten werden begraven in een kuil of in een urn."