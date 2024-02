Gemeente Tynaarlo moet opnieuw kijken naar natuurgebied De Groeve

Een natuurgebied bij De Groeve wordt voorlopig nog geen boerenland. De gemeenteraad van Tynaarlo moet opnieuw onderzoeken of het nodig is om het natuurgebied om te zetten naar agrarische grond. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald.

Bewoners van het dorp gingen naar de rechter nadat boeren een weiland van zeven hectare wilden gebruiken als aardappelakker. De hoogste bestuursrechter kwam er tijdens het onderzoek achter dat het land nog deel was van het zwaar beschermde Nationaal Natuur Netwerk (NNN) toen het werd omgezet naar een agrarische bestemming. Dat kan dan helemaal niet en dus gaf de Raad van State de omwonenden gelijk.

Natuur naar landbouw

Later heeft de provincie Drenthe het weiland alsnog uit de NNN geschrapt. Maar dat is voor de rechter geen reden om het dan maar agrarisch te houden. Er spelen meer zaken een rol, zoals een grondruil die niet doorging en aanleg van een natuurgebied even verderop.

De gemeenteraad gaat zich dus opnieuw buigen over de kwestie. Dat biedt kansen voor de inwoners, want zij begrijpen niet dat de provincie het stuk land van de NNN heeft gehaald waardoor landbouw weer mogelijk wordt. "Dat is uniek! Nergens in Nederland zetten provincies natuur weer in landbouwgrond om," zegt Paul Piëts, een van de omwonenden.

Drentse Landschap

Volgens het Drentse Landschap was het ooit de bedoeling om op alle landerijen langs de Hunze natuur te ontwikkelen. Maar door een zuidelijke omleiding van de Hunze naar het Zuidlaardermeer kwamen de weilanden bij De Groeve geïsoleerd te liggen.