Energielabels huurwoningen Koedijkslanden in Meppel kloppen niet

Om er zeker van te zijn dat dit label nu wel klopt, heeft Woonconcept ook SKB-IKOB, een onafhankelijk bureau dat landelijk het proces controleert rondom het toekennen van energielabels, ingeschakeld. "Dit label is heel goed opgesteld", stelt het bureau. "Het bedrijf wat het eerder heeft gedaan, heeft een aantal dingen aantoonbaar mis gedaan."

Zo zijn er bijvoorbeeld renovaties meegenomen in het proces die niet zijn uitgevoerd en is een label voor één woning voor een grote groep andere woningen meegenomen. Directeur Van Halteren wijst er ook op dat destijds heel veel woningen in die tijd in één klap een energielabel kregen.

Groot onderzoek

Voor Woonconcept is dit aanleiding om alles nog eens bij langs te gaan. Voor al haar woningen in de Koedijkslanden laat ze opnieuw een energielabel uitgeven. "En we gaan het onderzoek ook uitbreiden", vult Windy ter Horst, vastgoedmanager bij Woonconcept aan. "Is dit alleen Koedijkslanden, of is het groter? We gaan ook kijken naar andere wijken in Meppel." Ook woningen in Steenwijk en Hoogeveen worden meegenomen in het onderzoek.

Er gaat niet alleen gekeken worden naar het energielabel, maar ook alles wat erbij komt kijken. Bij de bewoners gaat het al snel om de huur. Die is verhoogd naar aanleiding van een energielabel. "Misschien hebben bewoners te veel betaald. We gaan graag samen met de bewoners onderzoeken wat een goede manier is om hier mee om te gaan", aldus Van Halteren.