Oud karakteristiek landschap Koekange en Koekangerveld wordt in ere hersteld

Ook in haar voortuin zie je dat onlangs de grond is omgespit. Ongeveer veertien bomen hebben er een plekje gekregen. "Allemaal fruitbomen, straks hopen we daar appels, peren en kersen van te krijgen."

Europese subsidiepot

Mensen die meedoen met het project betalen zelf een gedeelte van de kosten. "Maar dat is niet heel veel hoor", gaat Dammers verder. "We krijgen best wel wat subsidie."

"Vanuit Europa is er ooit het idee gekomen om dit soort natuur te herstellen", vult Meijberg aan. "Er is dus een Europese subsidiepot. Samen met de provincie Drenthe maken we daar gebruik van en kunnen Drenten het dus ook gebruiken. Met het geld kan een aannemer worden ingeschakeld die het groen plaatst."

Resultaten