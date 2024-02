Bezwaren uit Zwinderen tegen Zonneroute A37 lijken van tafel

De zonneroute langs de A37 beslaat een traject van ongeveer 42 kilometer vanaf Hoogeveen tot aan de Duitse grens bij Zwartemeer en moet duurzame energie opleveren vor zo'n 45.000 huishoudens. Daarmee loopt de route met zo'n 120 hectare aan zonnepanelen over grondgebied van de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen. De aanleg ervan start op zijn vroegst in 2026.

'Blijft vaag hoe we als inwoners kunnen profiteren'

Deze week worden tijdens verschillende informatieavonden aanwonenden bijgepraat over de plannen. Woensdag vond zo'n avond plaats voor inwoners uit de gemeente Coevorden, waar Zwinderen onder valt. Koops: "Het bleef ook woensdag nog vaag hoe we als inwoners straks daadwerkelijk kunnen profiteren van de duurzame energie uit dit project, terwijl juist dat veel mensen interesseert." Kooijman: "Over de hele linie liggen er daarnaast nog best veel vragen over hoe rendabel dit project nu precies is en hoe groot de bomenkap langs het gehele traject precies gaat zijn."

Willy Heijnen, voorzitter van energiecoöperatie Klavertje4/Holsloot: "Het klopt dat er nog veel zaken uitgewerkt moeten worden. We zijn de participatie momenteel aan het organiseren. De twaalf dorpen in het gebied 'Coevorden' zijn inmiddels verenigd in de koepel Coöperatie Energiek Coevorden, waarvoor volgende week de akte passeert bij de notaris. Vanaf nu gaan we gezamenlijk werken aan hoe we met z'n allen de participatie verder vorm willen geven." Over de drie bezwaren vanuit Zwinderen waar nu nog een procedure over loopt, zegt hij: "Het zou mooi zijn als die zaken worden opgelost, maar wel met respect voor de inhoud van die bezwaren."