Lees terug: liveblog rechtszaak Ruinerwold

Bijna een jaar na de ontdekking van het afgezonderde boerderijgezin in Ruinerwold, houdt de rechtbank in Assen vandaag opnieuw een tussentijdse zitting tegen de twee verdachten, Gerrit Jan van D. (68) en Josef B. (59). Beide mannen worden verdacht van onder meer vrijheidsberoving van de kinderen van Van D., die zijn eigen geloof predikte.

Vooral de berechting van de vader van het gezin heeft nogal wat voeten in de aarde. De man heeft enige jaren geleden een hersenbloeding gehad en is daardoor onder meer zijn spraakvermogen kwijt. Als gevolg van zijn beperkingen is Van D. op eerdere inleidende zittingen niet verschenen.

Josef B., Oostenrijker van geboorte, heeft in de rechtszaal al meermalen uitvoerig geklaagd over het feit dat hij wordt vervolgd. Volgens hem is er sprake van een heksenjacht.

Volg hieronder alle ontwikkelingen rondom de zitting van vandaag: