Rechtbank laat jongste verdachte drugslab Eext vrij

Een 21-jarige man uit Bergen op Zoom, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het drugslab in Eext dat op 1 mei werd opgerold, komt vrij. De rechtbank in Assen bepaalde vanochtend dat hij de strafzaak onder strenge voorwaarden thuis mag afwachten.

De man werd op de avond van 1 mei met drie andere mannen van 30, 31 en 59 jaar uit Bergen op Zoom en Roosendaal aangehouden bij het lab in een boerderijschuur aan de Vijzelweg. Hij heeft bekend dat hij er drie keer is geweest, omdat de andere mannen geen rijbewijs hebben en omdat ze hem hadden gevraagd te rijden. Daar kreeg hij geld voor.

Hennepkwekerij

Met het lab zelf, waar speed werd gemaakt, zegt de man niks te maken te hebben. Omdat zijn rol kleiner lijkt dan die van de andere verdachten en omdat hij nog erg jong is, gaf de rechtbank op de eerste openbare zitting begin augustus al aan dat ze de reclassering wilde laten bekijken of de man misschien onder voorwaarden naar huis kon.

Eind augustus bleek dat de man ook verdacht wordt van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in Noord-Brabant, die in april is opgerold. Omdat hij daarover niet eerlijk was geweest tegen de reclassering en geen dagbesteding had als hij vrij zou komen, bepaalde de rechtbank toen dat hij toch vast bleef zitten.

Enkelband

Vandaag kreeg hij een nieuwe kans. Nu heeft hij volgens zijn advocaat de mogelijkheid om in Rotterdam een opleiding te gaan volgen en om via een uitzendbureau aan de slag te gaan. De reclassering had nog steeds twijfels bij vrijlating, maar de rechtbank wil hem de kans geven om zijn leven te beteren. De man krijgt een enkelband, moet zich geregeld melden bij de reclassering en krijgt begeleiding. Ook mag hij geen contact opnemen met zijn medeverdachten.

In totaal zijn er nu zes verdachten. In augustus is nog een man opgepakt uit Noord-Brabant. Ook de Brabander die de boerderij aan de Vijzelweg afgelopen voorjaar huurde van de Drentse eigenaar, wordt door het Openbaar Ministerie als verdachte gezien. Hij zit niet vast.

EncroChat

De politie kwam het lab op het spoor nadat afgelopen voorjaar de versleutelde chatdienst EncroChat werd gekraakt. Die chatdienst wordt veel gebruikt door criminelen, waardoor tal van misdrijven konden worden opgelost. Een van de verdachten van het drugslab had zo'n EncroChat-account

De zaak gaat op 14 en 16 oktober verder bij de rechtbank in Assen. Op die dagen zijn regiezittingen ingepland, waarop de advocaten van de verdachten onderzoekswensen kunnen indienen.

Lees ook: