FC Emmen bereidt kort geding voor tegen KNVB

FC Emmen dacht met het in seksspeeltjes gespecialiseerde EasyToys een nieuwe hoofdsponsor te hebben gevonden. Vorige week maandag diende de club het eerste verzoek bij de KNVB in. De sponsordeal werd afgekeurd omdat het volgens de voetbalbond "niet gepast is om op wedstrijdkleding sponsoruitingen te tonen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie".

'Mogelijkheden onderzoeken'

De beslissing van de KNVB werd met verbijstering ontvangen door FC Emmen. Met een kort geding hoopt de club de sponsordeal alsnog door te laten gaan. Die procedure zou volgende week moeten plaatsvinden. "We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken", geeft voorzitter Lubbers aan. In de tussentijd houdt FC Emmen de deur open voor de KNVB om met een gesprek tot een oplossing van de sponsorsoap te komen.

FC Emmen treedt zaterdag op bezoek bij PSV in Eindhoven sowieso nog aan in een blanco shirt. Dat was afgelopen zondag in het openingsduel (3-5 verlies tegen VVV-Venlo) ook het geval. Over anderhalve week, op zondag 27 september, wil FC Emmen in eigen stadion tegen Willem II alsnog met EasyToys op het shirt spelen.

Lees ook: