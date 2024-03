Bodemdaling risico voor Drentse huizen in het veen, is een klimaatlabel nodig?

Bodemdaling wordt de komende 25 jaar één van de belangrijkste risico's van de klimaatverandering voor Drentse woningeigenaren. Om dat soort risico's beter in kaart te brengen, pleiten drie grote banken voor een verplicht klimaatlabel. Maar is zo'n label in onze provincie wel haalbaar?

Het risico op bodemdaling is het grootst voor huizen die op veengrond staan, blijkt uit gegevens uit de Klimaateffectatlas . Door de steeds droger wordende zomers, verdwijnt het grondwater uit de verschillende veenlagen. Het droge veen klinkt in en daardoor zakt de bodem.

Huis op instorten

Dat gebeurde ook bij de woning van Jelle de Jonge en Marianne Anholts uit Nieuw-Amsterdam. Drie jaar geleden moest het stel daarom hun fundering laten vervangen. "Dat heeft ons 75.000 euro gekost", vertelt De Jonge. "Maar als we het niet hadden gedaan, was het huis misschien ingestort."

De bodemdaling werd ontdekt toen er steeds groter wordende scheuren in de muren kwamen. Uit onderzoek bleek dat de fundering van de woning weliswaar op zandgrond rustte, maar een inklinkende diepere veenlaag zorgde ervoor dat alle grond erboven meezakte.

Langs kanalen en het veen

Dat gebeurt op meer plekken in Drenthe. Alleen al bij de gemeente Emmen kwamen 140 meldingen binnen van schade door een zakkende ondergrond, vertelt projectleider bodemdaling Jeroen Dozeman.

"Die meldingen komen niet zozeer uit de dorpen, die zijn hier vooral op uitlopers van de Hondsrug gebouwd en liggen dus op zandgrond", legt Dozeman uit. "We zien vooral dat er bodemdaling plaatsvindt langs kanalen en op veengebieden tussen de dorpen in.

Dat geldt ook voor De Jonge en Anholts, die langs het Dommerskanaal wonen. De Jonge: "Veel van onze buren hebben ook schade aan hun woning. Er is hier ook veel grondwater onttrokken door bijvoorbeeld boeren, tuinders en de NAM. Maar het is de afgelopen jaren door de droogte wel harder gaan zakken."

Klimaatrisico's in kaart

Uit onderzoek van de Rabobank, ING en ABN AMRO bleek twee weken geleden dat veel huizenbezitters niet veel weten over de klimaatrisico's van hun woning. Dat kan gaan om bodemdaling, zoals in Drenthe, maar ook om overstromingsgevaar of paalrot.

De banken pleiten daarom voor een verplicht klimaatlabel. Zo kunnen toekomstige kopers in één oogopslag zien hoe klimaatbestendig huizen zijn.

'Eigen verantwoordelijkheid'

Mensen die een huis willen kopen in de omgeving van Nieuw-Amsterdam zijn niet allemaal bezig met bodemdaling, vertelt makelaar Bert Beukema uit datzelfde dorp. Maar dat is volgens hem ook niet zo vreemd.

"De bodemdaling speelt nu alleen nog maar op een aantal plaatsen buiten het dorp. In Nieuw-Amsterdam zelf is er weinig aan de hand", legt Beukema uit. "En willen mensen wel op die plekken een woning kopen, dan zijn ze vaak wel op de hoogte."

De verantwoordelijkheid voor het informeren ligt voor een groot deel bij te toekomstige kopers, vindt de makelaar. "Als je zo'n grote aankoop doet, mag je ervan uitgaan dat mensen zich goed laten informeren. Dat kan door zelf te zoeken op internet, maar ook door het bellen van een makelaar die de markt kent."

Onderzoek is kostbaar

Beukema vreest dat een verplicht klimaatlabel te weinig zal zeggen over de risico's voor woningen. Elke woningbezitter zou dan een onderzoek moeten laten uitvoeren naar die risico's en dat loopt aardig in de papieren. Alleen al een funderingsonderzoek kan duizenden euro's kosten.

Beukema: "Het wordt denk ik vooral een algemeen verhaal voor een bepaalde buurt. Maar de precieze situatie kan per huis enorm verschillen. En dan klopt dat klimaatlabel niet helemaal,"