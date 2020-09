'Slaapzakkenactie' voor achterblijvers op Lesbos meer dan geslaagd

Het bedrijf deed mee aan de actie van Because We Carry. De organisatie deed een oproep om door heel het land zoveel mogelijk slaapzakken in te zamelen voor de achterblijvers van kamp Moria.

Door de grote toeloop aan slaapzakken, besloot de Kampeerhal inzamelingspunten elders in het land maar te helpen. ''Zo konden we onze slaapzakken bij andere locaties toch nog kwijt, zodat zij ook op hun streefgetal uitkwamen. De actie startte maandag, maar dinsdagochtend zaten wij al echt vol'', vertelt directielid Richard Kremer. Vanwege de vervoerscapaciteit kon de winkel niet meer dan 650 slaapzakken inzamelen.

Een deel van de ingezamelde slaapzakken (Rechten: RTV Drenthe)

Mensen uit heel Nederland kwamen naar Roden om hun bijdrage te leveren, zegt Kremer. ''Er kwam een vrouw uit Almelo hier naartoe om twaalf stuks te brengen. Ook heeft een familie 1500 euro gedoneerd. Mensen nemen ook voor het personeel wat lekkers mee omdat ze de actie waarderen. Het is echt niet normaal wat de actie teweeg heeft gebracht.''

Hulp voor daklozen in eigen land

Toch kwamen er ook enkele negatieve reacties binnen bij de Kampeerhal. ''Er waren klachten dat een actie zoals deze voor het buitenland wordt opgestart, in plaats van in Nederland een goed doel te steunen.'' We hebben daarom besloten ook wat voor mensen hier te doen. We willen een initiatief opstarten waar we daklozen gaan helpen.''

